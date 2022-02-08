«Прописка» з’явилася у «Дії» - деталі — додаток “Дія”

https://racurs.ua/ua/n166777-propyska-z-yavylasya-u-diyi-detali.html

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«Прописка» з’явилася у застосунку «Дія» — в Україні з 8 лютого громадяни зможуть повідомити про місце свого проживання декларативно через портал або додаток «Дія» без жодних візитів до ЦНАПів чи військкоматів.

Щодо автоматичної реєстрації місця проживання. По-перше, відсьогодні повідомити про місце проживання можна декларативно через портал або застосунок «Дія» без жодного візиту до ЦНАпів або військкоматів. Усі інші органи повідомлятимуться автоматично. По-друге, рішення про реєстрацію місця проживання також буде автоматичним, без розгляду реєстраторами, без витрачання часу і необґрунтованих відмов, — розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сьогодні під час виступу на Diia Summit.

З його слів, довідка про реєстрацію місця проживання громадян (форма 13) та відповідний штамп у паспорті про прописку як радянський рудимент йдуть у минуле.

Незабаром можна буде замовити або через «Дію» або на порталі витяг і подати для будь-якого державного органу. І останнє - багато медичних і соціальних послуг тепер не прив’язані до місця проживання, — додав міністр.

Нагадаємо, наразі через сервіс «Дія» можна згенерувати довідку про відсутність судимості та «поділитися» техпаспортом з будь-якою людиною. В подальшому кількість адміністративних послуг, які можна отримати онлайн, розширюватиметься. Окрім цього, глава МВС анонсував цифрові сервіси та послуги, які впроваджуватимуться у «Дії» цьогоріч, а саме: