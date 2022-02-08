“БабусяФон” чи “єДідусь” - Мінцифри пропонує назвати програму для пенсіонерів

https://racurs.ua/ua/n166759-babusyafon-chy-iedidus-mincyfry-proponuie-nazvaty-programu-dlya-pensioneriv.html

Ракурс

«Дія» оновилася 8 лютого. Сьогодні у неї додали кілька нових опцій, наприклад, проведення опитувань. Цю новинку вирішили відразу випробувати, оскільки президент України сьогодні ж оголосив про початок нової соціальної програми для пенсіонерів — усім вакцинованим держава подарує смартфон.

Обрати назву для цієї програми пропонують самим громадянам. Таким чином президент презентував електронні опитування для українців через «Дію».

Якщо оновити застосунок і зайти у розділ «Опитування», користувач може проголосувати за найбільш корисну послугу, а також за назву нової ініціативи влади.

Серед варіантів: «єСмартфон», «БабусяФон», «єДідусь» та «єБабуся». Станом на 13.00 проголосували трохи більше 11 тис. осіб.

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Нагадаємо, що навесні 2022 року в Україні запустять програму, згідно з якою всі охочі вакциновані люди від 60+ зможуть отримати смартфон та пільговий тариф. Про це Зеленський повідомив під час виступу на Diia Summit.

Крім цього, у 2023 році Україна спільно з Apple проведе електронний перепис населення.