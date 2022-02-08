«БабусяФон» или «єДідусь» — Минцифры предлагает назвать программу для пенсионеров

https://racurs.ua/n166759-babusyafon-ili-iedidus-mincifry-predlagaet-nazvat-programmu-dlya-pensionerov.html

Ракурс

«Дія» обновилась 8 февраля. Сегодня в нее добавили несколько новых опций, например проведение опросов. Эту новинку решили сразу опробовать, поскольку президент Украины сегодня же объявил о начале новой социальной программы для пенсионеров — всем вакцинированным государство подарит смартфон.

Выбрать название для этой программы предлагают самим гражданам. Таким образом, президент презентовал электронные опросы для украинцев через «Дію».

Если обновить приложение и зайти в раздел «Опрос», пользователь может проголосовать за самую полезную услугу «Дії», а также выбрать название новой «смартфонной» инициативы власти.

Среди вариантов: «єСмартфон», «БабусяФон», «єДідусь» и «єБабуся». По состоянию на 13.00 8 февраля проголосовали чуть более 11 тыс. человек.

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Напомним, что весной 2022 года в Украине будет запущена программа, согласно которой все желающие вакцинированные люди от 60+ смогут получить смартфон и льготный тариф. Об этом Зеленский сообщил во время выступления на Diia Summit.

Кроме этого, в 2023 году Украина совместно с Apple проведет электронную перепись населения.