«Центрэнерго» предупредила о дефиците топлива на ее ТЭС. Фото: УП

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Государственная компания «Центрэнерго» предупредила о срыве поставок угля и возможном дефиците топлива на ее ТЭС.

Дефицит топлива может возникнуть из-за падения оптовых цен на электроэнергию до критически низкого уровня. Хотя компания рассчитывает, что меры, предпринимаемые регулятором, приведут к устранению негативных явлений на рынке электроэнергии и стабилизируют ценообразование, что создаст предпосылки для своевременных расчетов за поставленный уголь отечественного и импортного происхождения. Об этом сообщается в заявлении, которое опубликовано на сайте компании.

Отмечается, что объем законтрактованного импортного угля на февраль-март 2022 года составляет 677 тыс. т. А в феврале компания ожидает четыре судна общим объемом 452 тыс. т угля из Австралии, Колумбии и ЮАР.

Как известно, «Центрэнерго» — огромный производитель электроэнергии, в состав которого входит три тепловые электростанции: Змиевская, Трипольская и Углегорская. Это единственная компания тепловой генерации в Украине, контрольный пакет акций которой до сих пор принадлежит государству. За последние пять лет ее пытались приватизировать несколько раз, но безуспешно.

На компании пытаются зарабатывать приближенные к власти бизнесмены. Во времена президентства Виктора Януковича свои схемы заработка здесь реализовывала «Семья». Во время правления Петра Порошенко «Центрэнерго» контролировал Игорь Кононенко, а зарабатывали структуры бизнесмена Виталия Кропачева. Об этом указывали журналистские расследования.

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А с приходом к власти Владимира Зеленского «Центрэнерго» летом 2019 года перешло под контроль олигарха Игоря Коломойского, хотя сам олигарх это отрицает. Позже на Банковой пообещали большую приватизацию. Продать планируют и «Центрэнерго».

Напомним, в декабре премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что четыре тепловые электростанции в Украине перейдут на природный газ из-за недостатка угля. Это должны были быть Луганская ТЭС, две ТЭЦ и одна теплоэлектростанция.