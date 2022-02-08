«Центренерго» попередила про дефіцит палива на її ТЕС. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166758-centrenergo-poperedyla-pro-deficyt-palyva-na-yiyi-tes-cherez-padinnya-cin-na-strum.html

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Державна компанія «Центренерго» попередила про зрив постачання вугілля і можливий дефіцит палива на її ТЕС.

Дефіцит палива може виникнути через падіння гуртових цін на електроенергію до критично низького рівня. Хоча компанія розраховує, що заходи, які вживаються регулятором, призведуть до усунення негативних явищ на ринку електроенергії й стабілізують ціноутворення, що створить передумови для своєчасних розрахунків за поставлене вугілля вітчизняного та імпортного походження. Про це повідомляється в заяві, яка опублікована на сайті компанії.

Зазначається, що обсяг законтрактованого імпортного вугілля на лютий-березень 2022 року складає 677 тис. т. А в лютому компанія очікує чотири судна загальним обсягом 452 тис т вугілля походженням з Австралії, Колумбії та ПАР.

Як відомо, «Центренерго» — величезний виробник електроенергії, до складу якого входить три теплові електростанції: Зміївська, Трипільська та Вуглегірська. Це єдина компанія теплової генерації в Україні, контрольний пакет акцій якої досі належить державі. За останні п’ять років її намагалися приватизувати декілька разів, але безуспішно.

На компанії намагаються заробляти наближені до влади бізнесмени. За часів президентства Віктора Януковича свої схеми заробітку тут реалізовувала «Сім'я». Під час правління Петра Порошенка «Центренерго» контролював Ігор Кононенко, а заробляли структури бізнесмена Віталія Кропачова. Про це вказували журналістські розслідування.

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А з приходом до влади Володимира Зеленського «Центренерго» влітку 2019 року перейшло під контроль олігарха Ігоря Коломойського, хоча сам олігарх це заперечує. Пізніше на Банковій пообіцяли велику приватизацію. Продати планують і «Центренерго».

Нагадаємо, у грудні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що чотири теплові електростанції в Україні перейдуть на природний газ через нестачу вугілля. Це повинні були бути Луганська ТЕС, дві ТЕЦ та одна теплоелектростанція.