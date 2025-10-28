В Україні розпочався опалювальний сезон, фото:

https://racurs.ua/ua/n209942-opaluvalnyy-sezon-vje-rozpochavsya-minrozvytku.html

Ракурс

В Україні станом на сьогодні, 28 жовтня, у восьми областях уже частково почалася подача тепла до житлових будинків.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук, повідомляє агентство «Укрінформ».

На сьогодні фактично опалювальний сезон уже триває, — зазначи він.

За його словами, до теплопостачання підключено вже понад 55% соціальних об'єктів у 20 областях країни:

5,4 тис. садочків;

майже 5,9 тис. закладів освіти;

майже 2,3 тис. закладів охорони здоров’я.

«Крім того, у восьми областях частково подається опалення до житлових будинків», — додав Ковальчук.

Ковальчук зазначив, що до роботи в опалювальний сезон підготовлено понад 17,5 тис. котелень та понад 17 тис. км тепломереж.

Він зауважив, що жовтень був достатньо теплим, що, за нормативними документами, дозволило відкласти початок подачі тепла й зекономити ресурси.

Водночас Ковальчук закликав громади за наявності запитів або при зміні температури приймати рішення про старт опалювального сезону і в житловому фонді.

Джерело: «Укрінформ»