В «Дії» появятся пенсионные удостоверения, фото: it-tehnik.ru

https://racurs.ua/n166757-pensionnoe-udostoverenie-poyavitsya-v-diyi-kak-ego-sformirovat.html

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В «Дію» могут добавить пенсионное удостоверение — человек, получивший пенсионное удостоверение или платежную карту, также пенсионное удостоверение, сможет дополнительно получить документ в электронной форме.

В приложении «Дія» будет электронное отображение удостоверения, которое будет иметь одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия и будет формироваться автоматически при наличии в реестре необходимых сведений, в частности, оцифрованного образа лица. Соответствующее новшество планирует Пенсионный фонд. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте ведомства.

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Такое электронное отображение будет содержать уникальный электронный идентификатор (например QR-код), обеспечивающий переход по ссылке на соответствующую подтверждающую запись на веб-портале электронных услуг ПФУ, отмечается в тексте проекта постановления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что вакцинированные от коронавируса граждане старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон, а также льготный тариф. Соответствующая государственная программа должна стартовать в 2022 году.