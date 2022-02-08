У «Дії» з’являться пенсійні посвідчення, фото: it-tehnik.ru

https://racurs.ua/ua/n166757-pensiyne-posvidchennya-z-yavytsya-u-diyi-yak-yogo-sformuvaty.html

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До «Дії» можуть додати пенсійне посвідчення — людина, яка отримала пенсійне посвідчення або платіжну картку, яка також є пенсійним посвідченням, зможе додатково одержати документ в електронній формі.

У додатку «Дія» буде електронне відображення посвідчення, яке матиме однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії і формуватиметься автоматично за наявності у реєстрі необхідних відомостей, зокрема оцифрованого образу особи. Відповідне нововведення планує Пенсійний фонд. Про це йдеться у проекті постанови, опублікованому на сайті відомства.

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Таке електронне відображення міститиме унікальний електронний ідентифікатор (наприклад QR-код), який забезпечуватиме перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис на веб-порталі електронних послуг ПФУ, зазначається в тексті проекту постанови.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що вакциновані від коронавірусу громадяни старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон, а також пільговий тариф. Відповідна державна програма має стартувати навести 2022 року.