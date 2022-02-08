Смартфони вакцинованим пенсіонерам пообіцяв Зеленський. Фото: tehnik.ru

https://racurs.ua/ua/n166755-smartfony-vsim-vakcynovanym-pensioneram-poobicyav-zelenskyy.html

Ракурс

Вакциновані від коронавірусу українці отримають від держави смартфони.

Щеплені громадяни старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон. Крім того, вони отримають пільговий тариф. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Diia Summit.

Глава держави зазначив, що зараз не у всіх пенсіонерів є смартфони. Крім того, не всі літні люди вміють користуватися цими ґаджетами. Зеленський нагадав, що два роки тому стартували курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні 2022 року стартує нова велика державна програма.

Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Держава у смартфоні — для всіх! Переваги цифрової держави мають бути доступні всім, незалежно від віку, — пообіцяв президент.

.



Також Зеленський розповів про розширення програми «єПідтримка». За його словами, люди похилого віку можуть витрачати гроші за вакцинацію на купівлю ліків та оплату комуналки.

Нагадаємо, 7 лютого очільник уряду України Денис Шмигаль заявив, що «тисячу Зеленського» можна буде витратити на оплату комунальних послуг. Прем'єр пообіцяв, що рішення про розширення програми «єПідтримка» уряд ухвалить уже цього тижня.