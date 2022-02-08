В Україні відбуваються масштабні протитанкові навчання, скріншот відео

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Комплексні тактико-спеціальні заняття з надання відсічі противнику, що намагається прорвати оборону на танконебезпечних та десантнонебезпечних ділянках місцевості, відбуваються відразу на кількох полігонах.

У тренуваннях задіяні інженерні підрозділи, які встановлюють мінні загородження, а також танкові підрозділи та протитанкова артилерія, повідомляє прес-служба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Мета навчань — досягнути максимального скорочення часу від надходження наказу командиру підрозділу, прийняття ним відповідного рішення до практичного його виконання конкретним номером обслуги гармати або екіпажу танка, зазначив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, в ході навчань:

протитанковий резерв швидко та організовано здійснив переміщення на рубіж розгортання, а інженерно-саперна група задля якісного виконання завдання протитанкістами, без затримок здійснила постановку мінних загороджень;

танкісти здійснили висування роти до району очікування, переміщення та розгортання в бойовий порядок на вогневому рубежі для відбиття наступу ймовірного противника, а також відхід і переміщення до районів зосередження.

Цього разу танкісти були підняті по тривозі. Після отримання бойового наказу вони швидко здійснили марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі, — розповів Наєв. — Під час розвідки боєм, танкові екіпажі визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Вже після того, як умовний противник викрив себе, танкісти вступили в бій.

За словами Наєва, досвід АТО та ООС показав, що танки є однією з основ наступальної операції — тому протитанковий та загальновійськовий резерви мають бути завжди готовими до вогневого ураження противника.

Але підготовка підрозділів на цьому тренуванні не завершується. Підтримання професійних навичок військовослужбовців триватиме й надалі, — наголосив він.

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Нагадаємо, у ЗСУ в період з 10 по 20 лютого відбудуться військові навчання з використанням Bayraktar та Javelin.