Навчання ЗСУ з Bayraktar та Javelin пройдуть одночасно з білорусько-російськими

Військові навчання з використанням Bayraktar проведуть ЗСУ. Фото: topwar.ru

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Військові навчання Збройних сил України відбудуться з 10 по 20 лютого.

Українська армія залучить у ході маневрів ударні безпілотники Bayraktar, а також протитанкові системи Javelin та NLAW. Навчання відбуватимуться саме у той період, коли в Білорусі триватимуть спільно російсько-білоруські навчання. Про це 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Навчання відбудуться на полігонах поблизу Рівного, Ковеля, Овруча, Чугуєва, Чернігова, Сум, Одеси, а також на Широкому лані Миколаївської області та Олешківських пісках Херсонщини. Крім того, визначені окремі ділянки, де відпрацьовуватимуть можливості Bayraktar, Javelin та NLAW.

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Нагадаємо, вже 10 лютого розпочнеться другий етап спільних білорусько-російських навчань «Союзна рішучість-2022». Під час маневрів російські та білоруські ЗСУ відпрацюють умовне відбиття зовнішньої агресії на південних та західних кордонах Білорусі. Основна фаза навчань, які продовжаться до 20 лютого, пройде на п’яти полігонах. Мінськ і Москва залучать чотири білоруські аеродроми.

До Білорусі з Росії вже прибули військовослужбовців, озброєння та військова артилерійська техніка Східного військового округу, що розташований у Хабаровському краї. РФ перекинула ракетні системи С-400 «Тріумф», зенітні комплекси «Панцир-С», винищувачі СУ-35С та ракетні комплекси «Іскандер».