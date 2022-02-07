Про це заявив 7 лютого у Вільнюсі голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер, повідомляє Reuters.

США розпочали передислокацію 3 тис. військових до Румунії та Польщі. Про збільшення військової присутності у Литві заявили у ФРН.

Бауер окреслив подальші військові розгортання союзників:

Там, де у нас є війська в Альянсі постійно, у різних країнах — дебати про це є результатом того, що відбувається зараз. Так, ми розглядаємо це. У майбутньому можуть бути зміни в результаті цього розвитку подій… Дуже багато залежить, звичайно, від того, чи залишаться російські війська в Білорусі.

На його думку, Росія може справді накопичити достатньо сил для серйозного вторгнення в Україну до кінця лютого. Утім, НАТО невідомо, чи має Росія насправді такий намір.

Останні розгортання на кордоні з Білоруссю включали польові госпіталі та інші допоміжні підрозділи, необхідні для підтримки військового наступу.

Якщо ви дійсно розглядаєте вторгнення, вам насправді потрібне більше, ніж бойові сили. І це те, що ми зараз спостерігаємо все більше і більше вздовж кордонів Росії з Україною та Білорусі з Україною. Це дуже тривожно, — сказав він.

За даними НАТО, у лютому росіяни підведуть 30 тис. військовослужбовців для спільних військових навчань.

Навчання РФ та Білорусі відбуваються у два етапи. На першому — до 9 лютого в Білорусь з Росії передислоковують військових і техніку, буде створено кілька угруповань військ. Другий етап розпочнеться 10 лютого — так звані спільні білорусько-російські навчання «Союзна рішучість-2022».

Під час маневрів російські та білоруські ЗСУ відпрацюють умовне відбиття зовнішньої агресії на південних та західних кордонах Білорусі. Основна фаза навчань, які продовжаться до 20 лютого, пройде на п’яти полігонах. Мінськ і Москва задіють чотири білоруські аеродроми.

До Білорусі прибули військовослужбовців, озброєння та військова артилерійська техніка Східного військового округу, що розташований у Хабаровському краї. Серед них: два дивізіони ракетних систем С-400 «Тріумф», а також зенітні комплекси «Панцир-С». Крім того, нещодавно до Білорусі прибули сучасні російські винищувачі СУ-35С. В НАТО повідомляли і про ракети «Іскандер».

Білорусь і Росія відпрацьовуватимуть захист південних кордонів Союзної держави (білорусько-український кордон) на навчаннях «Союзна рішучість», рішення ухвалюватимуть з поточної військово-політичної ситуації, — заявив 5 лютого державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

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Джерело: Reuters