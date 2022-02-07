Путин оставит войска в Беларуси - каким будет ответ НАТО

https://racurs.ua/n166730-putin-ostavit-voyska-v-belarusi-kakim-budet-otvet-nato.html

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В НАТО сформулировали ответ на дальнейшую эскалацию ситуации в Беларуси, граничащей с Украиной. Альянс рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польши, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений «Союзная решительность».

Об этом заявил 7 февраля в Вильнюсе глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр, сообщает Reuters.

США начали передислокацию 3 тыс. военных в Румынию и Польшу. Об увеличении военного присутствия в Литве заявили в ФРГ.

Бауэр очертил дальнейшие военные развертывания союзников:

Там, где у нас есть войска в Альянсе постоянно, в разных странах — дебаты об этом являются результатом того, что происходит сейчас. Да, мы рассматриваем это. В будущем могут быть изменения в результате этого развития событий… Очень многое зависит, конечно, от того, останутся ли российские войска в Беларуси.

По его мнению, Россия может действительно накопить достаточно сил для серьезного вторжения в Украину до конца февраля. Но НАТО неизвестно, имеет ли Россия действительно такое намерение.

Последние развертывания РФ на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержания военного наступления.

Если вы действительно рассматриваете вторжение, вам действительно нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы сейчас наблюдаем все больше и больше вдоль границ России с Украиной и Белоруси с Украиной. Это очень тревожно, — сказал он.

По данным НАТО, в феврале россияне подведут 30 тыс. военнослужащих для совместных военных учений.

Учения РФ и Белоруссии проходят в два этапа. На первом — к 9 февраля в Беларусь из России осуществляется передислокация военных и техники, будет создано несколько группировок войск. Второй этап начнется 10 февраля — так называемые совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022».

В ходе маневров российские и белорусские ВСУ отработают условное отражение внешней агрессии на южных и западных границах Беларуси. Основная фаза учений, которые продлятся до 20 февраля, пройдет на пяти полигонах. Минск и Москва задействуют четыре белорусских аэродрома.

В Беларусь прибыли военнослужащие, вооружение и артиллерийская техника Восточного военного округа, расположенного в Хабаровском крае. Среди них: два дивизиона ракетных систем С-400 «Триумф», а также зенитные комплексы «Панцирь-С». Кроме того, недавно в Белорусь прибыли современные российские истребители СУ-35С. В НАТО сообщали и о ракетах «Искандер».

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Беларусь и Россия будут отрабатывать защиту южных границ Союзного государства (белорусско-украинскую границу) на учениях «Союзная решительность», решение будут приниматься по текущей военно-политической ситуации, — заявил 5 февраля государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Источник: Reuters