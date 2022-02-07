В Канаде проходят масштабные акции протеста, фото: BBC

https://racurs.ua/n166729-ottava-ne-kontroliruetsya-mer-o-protestah-dalnoboyschikov-video.html

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В Канаде уже вторую неделю продолжаются масштабные протесты дальнобойщиков, выступающих против антиковидных мер.

В результате столица страны город Оттава, по словам мэра города Джима Уотсона, «полностью вышла из-под контроля», а количество демонстрантов превышает количество полицейских, сообщает BBC.

Центр города перекрыт автомобилями, собравшимися у Парламентского холма, и палатками. Уотсон в недавнем интервью заявил, что протестующие все меньше обращают внимание на то, как их действия отражаются на окружающих. По его словам, постоянные автомобильные гудки, сирены и фейерверки превращают протест в очень шумную вечеринку.

Власти считают, что ситуация с протестами угрожает безопасности жителей, поэтому в Оттаве введено чрезвычайное положение. В полиции уже заявили, что могут начать арестовывать тех, кто пытается помочь протестующим, доставляя им предметы первой необходимости, такие как топливо, туалетная бумага и продукты питания.

Чрезвычайное состояние предоставит городским властям дополнительные полномочия, в частности доступ к оборудованию, необходимому для экстренных служб.

Протесты, получившие название «Конвой свободы» начались 29 января как реакция на новые пограничные правила, согласно которым пересекать границу США и Канады теперь разрешено только полностью вакцинированным водителям, а невакцинированным водителям большегрузных автомобилей придется соблюдать двухнедельный карантин после возвращения из Соединенных Штатов.

Однако акция протеста дальнобойщиков быстро переросла в протесты против ограничений в целом. Митингующие также протестуют против правительства премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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Источник: BBC