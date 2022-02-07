Берлин подтвердил поставку 5 тыс. шлемов для ВСУ. Фото: ndr.de

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Германия официально подтвердила поставку 5 тыс. шлемов для Вооруженных сил Украины. Соответствующее письмо с намерениями ФРГ поступило в Украину.

Получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5 тыс. шлемов, о котором сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он поблагодарил посла Германии Анку Фельдгузен за ее работу и выразил надежду на положительное решение по другим запросам из Украины и разблокированию закупок через Агентство НАТО.

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Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия блокирует поставки оружия в Украину из-за зависимости от Российской Федерации. Он напомнил, что бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета российского «Газпрома».

Резников считает, что причиной непредоставления оружия Украине может быть «искупление» Германии из-за последствий Второй мировой войны, но в Украине уверены, что это искупление должно касаться и украинского и белорусского народов, которые потеряли тысячи людей и имеют право на самозащиту.