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Ракурс
Берлин подтвердил поставку 5 тыс. шлемов для ВСУ. Фото: ndr.de

Danke schön, Freunde — Берлин подтвердил поставку 5 тыс. шлемов для ВСУ

7 фев 2022, 16:45
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Германия официально подтвердила поставку 5 тыс. шлемов для Вооруженных сил Украины. Соответствующее письмо с намерениями ФРГ поступило в Украину.

Получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5 тыс. шлемов, о котором сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он поблагодарил посла Германии Анку Фельдгузен за ее работу и выразил надежду на положительное решение по другим запросам из Украины и разблокированию закупок через Агентство НАТО.


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Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия блокирует поставки оружия в Украину из-за зависимости от Российской Федерации. Он напомнил, что бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета российского «Газпрома».

Резников считает, что причиной непредоставления оружия Украине может быть «искупление» Германии из-за последствий Второй мировой войны, но в Украине уверены, что это искупление должно касаться и украинского и белорусского народов, которые потеряли тысячи людей и имеют право на самозащиту.

Источник: Ракурс


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