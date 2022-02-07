Danke schön, Freunde — Берлін підтвердив поставку 5 тис. шоломів для ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n166728-danke-sch-n-freunde-berlin-pidtverdyv-postavku-5-tys-sholomiv-dlya-zsu.htmlРакурс
Німеччина офіційно підтвердила поставку 5 тис. шоломів для Збройних сил України. Відповідний лист із намірами ФРН надійшов до України.
Отримано офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5 тис. шоломів, про який повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, — заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Він подякував послу Німеччини Анці Фельдгузен за її роботу та висловив сподівання на позитивне рішення щодо інших запитів з України та розблокування закупівель через Агенцію НАТО.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує постачання зброї до України через залежність від Російської Федерації. Він нагадав, що колишні канцлери є членами наглядової ради російського «Газпрому».
Резніков вважає, що причиною ненадання зброї Україні може бути «спокута» Німеччини через наслідки Другої світової війни, але в Україні впевнені, що ця спокута має стосуватися та українського та білоруського народів, які втратили тисячі людей та мають право на самозахист.