Берлін підтвердив поставку 5 тис. шоломів для ЗСУ. Фото: ndr.de

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Німеччина офіційно підтвердила поставку 5 тис. шоломів для Збройних сил України. Відповідний лист із намірами ФРН надійшов до України.

Отримано офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5 тис. шоломів, про який повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, — заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він подякував послу Німеччини Анці Фельдгузен за її роботу та висловив сподівання на позитивне рішення щодо інших запитів з України та розблокування закупівель через Агенцію НАТО.

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Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує постачання зброї до України через залежність від Російської Федерації. Він нагадав, що колишні канцлери є членами наглядової ради російського «Газпрому».

Резніков вважає, що причиною ненадання зброї Україні може бути «спокута» Німеччини через наслідки Другої світової війни, але в Україні впевнені, що ця спокута має стосуватися та українського та білоруського народів, які втратили тисячі людей та мають право на самозахист.