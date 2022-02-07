МОЗ зменшило термін самоізоляції для пацієнтів з ковідом

МОЗ зменшило термін самоізоляції. Фото: irkprof.ru

https://racurs.ua/ua/n166727-moz-zmenshylo-termin-samoizolyaciyi-dlya-paciientiv-z-kovidom.html

Ракурс

Зменшено термін самоізоляції для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Самоізоляцію тепер можна завершувати через п’ять днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту. Основною умовою виходу з самоізоляції є відсутність симптомів хвороби. У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов’язково. Про це 7 лютого повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Якщо ж минуло менш як п’ять днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування, то це також є підставою для завершення самоізоляції.

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У відомстві наголосили, що раніше при інфікуванні коронавірусом необхідно було відбути на обов’язковій самоізоляції 10 днів. З часу появи симптомів чи позитивного тесту мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути ковід-симптомів.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що існує три можливі варіанти проведення ковід-вакцинації в Україні. Перший варіант передбачає розробку універсальної вакцини, а другий — використання специфічних бустерів до кожного зі штамів. Третій варіант — вакцина проти COVID-19 буде умовним компонентом протигрипозної вакцини.