Про майбутнє ковід-вакцинації розповіли в МОЗ. Фото: voladm.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n166725-universalna-doza-chy-specyfichnyy-buster-moz-pro-maybutnie-kovid-vakcynaciyi.html

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Вакцина від коронавірусу у два найближчі роки купуватиметься за рахунок держави.

Україна виділила державне фінансування на 2022−2023 роки. Підписані контракти з Pfizer Inc. на постачання вакцини у 2022 році та наступних роках. Цих препаратів повинно вистачити для проведення як базового курсу, так і отримання бустерної дози. Крім того, в Києві надіються й на механізм COVAX. Про це заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв’ю виданню «Фокус».

Чиновник зазначив, що у перспективі можна говорити про те, що вакцинація від коронавірусу перейде на комерційні рейки. Часові рамки цього переходу в МОЗ не беруться прогнозувати.

За словами Кузіна, є три можливі варіанти проведення ковід-вакцинації. Перший варіант передбачає розробку універсальної вакцини, яка охоплюватиме всі можливі штами. Вакцинації цим препаратом знадобиться раз на два роки.

Другий варіант — це використання специфічних бустерів. Однак полягає проблема в тому, що розробка специфічного бустера потребує значного проміжку часу. Можна зіткнутися з тим, що препарати не прибуватимуть своєчасно.

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Третій варіант — вакцина проти COVID-19 буде умовним компонентом протигрипозної вакцини, яка буде рекомендована для використання перед початком епідемічного підйому ГРВІ.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що хвиля штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2 у середньому спричиняє дев’ять смертей на 1 тис. випадків захворювань, в той час, як при хвилі штаму «Дельта» цей показник становив в середньому 13 смертей на 1 тис. інфікованих.