О будущем ковид-вакцинации рассказали в Минздраве. Фото: voladm.gov.ua

https://racurs.ua/n166725-universalnaya-doza-ili-osobyy-buster-minzdrav-o-buduschem-kovid-vakcinacii.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса в два ближайших года будет приобретаться за счет государства.

Украина выделила государственное финансирование на 2022−2023 годы. Подписаны контракты с Pfizer Inc. на поставку вакцины в 2022 году и следующем годах. Этих препаратов должно хватить для проведения как базового курса, так и получения бустерной дозы. Кроме того, в Киеве надеются и на механизм COVAX. Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью изданию «Фокус».

Чиновник отметил, что в перспективе можно говорить о том, что вакцинация от коронавируса перейдет на коммерческие рельсы. Временные рамки этого перехода в Минздраве не берутся прогнозировать.

По словам Кузина, есть три возможных варианта проведения ковид-вакцинации. Первый вариант предусматривает разработку универсальной вакцины, которая будет охватывать все возможные штаммы. Вакцинация этим препаратом понадобится раз в два года.

Второй вариант — это использование специфических бустеров. Однако заключается проблема в том, что разработка специфического бустера требует значительного промежутка времени. Можно столкнуться с тем, что препараты не будут прибывать своевременно.

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Третий вариант — вакцина против COVID-19 будет условным компонентом противогриппозной вакцины, которая будет рекомендована для использования перед началом эпидемического подъема ОРВИ.

Напомним, в Минздраве заявили, что волна штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 в среднем влечет девять смертей на 1 тыс. случаев заболеваний, в то время как при волне штамма «Дельта» этот показатель составлял в среднем 13 смертей на 1 тыс. инфицированных.