Горжусь, что я не украинка – в Киеве учительница уволилась после скандала

https://racurs.ua/n166724-gorjus-chto-ya-ne-ukrainka-v-kieve-uchitelnica-uvolilas-posle-skandala.html

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В Киеве учительница уволилась после скандала — в декабре она отказалась перейти на украинский язык после замечания ученика.

Педагогу объявили выговор. Она признала вину и уволилась по собственному желанию. Об этом сообщают в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка.

По результатам работы установили наличие фактов нарушения ч. 1 ст. 21 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в части применения государственного языка в образовательном процессе.

Аналогичную проверку провели в специализированной школе № 152. Там учитель истории унижал учеников из-за украинского языка, общаясь при этом на русском. По заявлению педагогического работника учитель был уволен с работы.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подчеркнул, что управление образования должно принять дополнительные меры реагирования по усилению ответственности педработников за нарушение языкового законодательства.

Напомним, учительница на уроке заявила, что 70 лет в Украине «говорили по-русски и в этом нет ничего страшного».

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