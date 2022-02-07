В ряде регионов Украины 8 января ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 8 января предусматривает мокрый снег или дождь ночью. Днем осадки (снег, мокрый снег или дождь) ожидаются в южной, восточной и западной областях, на остальной территории — без осадков.

Об этом сообщает Gismeteo.

Кроме того, 8 февраля в связи со снегопадами и метелью в высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохранится, а в горах Черновицкой области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень). В горных районах возможны оползни на дорогах.

При таком уровне опасности схождение лавин возможно при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних и одиночных крупных по размерам лавин и карнизов.

Погода в Киеве 8 февраля предусматривает сильную облачность. Ночью ожидается небольшой снег с дождем, днем — без осадков. Температура воздуха в течение суток будет находится в пределах −1…+1°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет с сильной облачностью, ночью и днем ожидается небольшой снег с дождем. Температура воздуха ночью составит 0…+2°, днем — +1…+3°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет облачной с прояснениями, без осадков. Термометры ночью покажут +3…+5°, днем — +4…+6°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет облачной с прояснениями, в течение суток ожидается снег с дождем. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +2…+4°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 февраля будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

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Источник: Gismeteo