У низці регіонів України 8 січня очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n166723-mokryy-snig-ta-dosch-pogoda-v-ukrayini-na-8-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 8 січня передбачає мокрий сніг чи дощ вночі. Вдень опади (сніг, мокрий сніг чи дощ) очікуються у південний, східних та західних областях, на решті території — без опадів.

Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, 8 лютого у зв’язку зі снігопадами та завірюхами у високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей збережеться, а у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень). У гірських районах можливі зсуви снігу на дорогах.

За такого рівня небезпеки сходження лавин можливе за незначних додаткових навантажень на крутих схилах. Можливе також спонтанне обвалення окремих середніх та одиночних великих за розмірами лавин та карнизів.

Погода в Києві 8 лютого передбачає сильну хмарність. Вночі очікується невеликий сніг з дощем, вдень — без опадів. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах −1…+1°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде з сильною хмарністю, вночі та вдень очікуються невеликий сніг з дощем. Температура повітря вночі становитиме 0…+2°, вдень — +1…+3°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з сильною хмарністю, без опадів. Термометри вночі покажуть +3…+5°, вдень — +4…+6°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде з сильною хмарністю, протягом доби очікується сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 8 лютого буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

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Джерело: Gismeteo