Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию по безопасности — когда-то он был ее «звездой»

https://racurs.ua/n166722-putin-proignoriruet-munhenskuu-konferenciu-po-bezopasnosti-kogda-to-on-byl-ee-zvezdoy.html

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Владимир Путин, президент России, не будет участвовать в Мюнхенской конференции по проблемам безопасности.

Лидер РФ проигнорирует онлайн и офлайн переговоры. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков для пропагандистского ресурса ТАСС.

Ранее глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер предложил не исключать Россию из участников мероприятия. Он считал, что Путин может выступить хотя бы по видеосвязи.

Только от Москвы зависит, захочет ли она использовать один из крупнейших мировых форумов, чтобы представить свою позицию не только в письмах США и НАТО, но и перед компетентной и высокопоставленной аудиторией, — сказал Ишингер.

Конференция пройдет с 18 по 20 февраля в режиме реального общения лидеров. В прошлом году ее провели виртуально из-за пандемии коронавируса.

В Мюнхен приедут канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается приезд в Мюнхен президента Украины Владимира Зеленского.

15 лет назад, 10 февраля 2007 года, во время Мюнхенской конференции по безопасности Путин произнес речь, которую свидетели выступления и обозреватели расценили как пролог к ​​новой «холодной войне».

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По мнению обозревателей, это было самое резкое внешнеполитическое выступление хозяина Кремля через полвека — после спича руководителя СССР Никиты Хрущева на встречах с представителями США, а также с трибуны ООН. Мюнхенскую речь Путина назвали объявлением второй холодной войны. Вскоре российское руководство от слов перешло к делам — в 2008 году в Грузии (тогда формальным президентом РФ был Дмитрий Медведев), а в 2014-м — в Украине (при этом Кремль переводит ответственность за «гражданскую войну» на Киев и Запад).

Путин в Мюнхене обвинил Запад во вмешательстве во внутренние российские дела, препятствовании внешней политике России. Отдельное внимание он уделил НАТО, поскольку «расширение альянса не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или безопасности в Европе».