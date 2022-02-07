Путін проігнорує Мюнхенську конференцію з безпеки - колись він був її “зіркою”

https://racurs.ua/ua/n166722-putin-proignoruie-munhensku-konferenciu-z-bezpeky-kolys-vin-buv-yiyi-zirkou.html

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Володимир Путін, президент Росії, не братиме участі у Мюнхенській конференції з проблем безпеки.

Лідер РФ проігнорує онлайн та офлайн переговорів. Про це розповів прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков для пропагандистського ресурсу ТАРС.

Раніше глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер запропонував не виключати Росію з учасників заходу і вважав, що Путін може виступити хоча б по відеозв’язку.

Тільки від Москви залежить, чи захоче вона використати один із найбільших світових форумів, щоб представити свою позицію не лише у листах до США та НАТО, а й перед компетентною та високопоставленою аудиторією, — сказав Ішингер.

Конференція пройде з 18 по 20 лютого в режимі реального спілкування лідерів. Торік її провели віртуально через пандемію коронавірусу.

До Мюнхена приїдуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, віце-президент США Камала Харріс, держсекретар США Ентоні Блінкен, генсек НАТО Єнс Столтенберг та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Очікується приїзд до Мюнхена президента України Володимира Зеленського.

15 років тому, 10 лютого 2007 року, під час Мюнхенської конференції з питань безпеки Путін виголосив промову, яку свідки виступу та оглядачі розцінили як пролог до нової «холодної війни».

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На думку оглядачів, це був найрізкіший зовнішньополітичний виступ господаря Кремля за півстоліття — після спічів керівника СРСР Микити Хрущова на зустрічах із представниками США, а також із трибуни ООН. Мюнхенську промову Путіна назвали оголошенням другої «холодної війни». Невдовзі російське керівництво від слів перейшло до справ — у 2008 році в Грузії (тоді формальним президентом РФ був Дмитро Медведєв), а у 2014-му — в Україні (при цьому Кремль перекладає відповідальність за «громадянську війну» тут на Київ і на Захід).

Путін у Мюнхені звинуватив Захід у втручанні у внутрішні російські справи, перешкоджанні зовнішній політиці Росії. Окрему увагу він приділив НАТО, бо «розширення альянсу не має жодного стосунку до модернізації самого альянсу або до забезпечення безпеки в Європі».