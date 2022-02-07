США перекидають десантників за 90 км від кордону з Україною

Військові США в Польщі. Фото: Міноборони Польщі

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Американські військовослужбовці продовжують прибувати до Польщі.

Сьогодні, 7 лютого, в аеропорту польського міста Жешув сіли два військово-транспортні літаки C-17a Globemaster III. Один із літаків переправив з бази «Форт-Брегг» підрозділи зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Другий літак прилетів із військовим вантажем з авіабази зі штату Делавер. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Зазначається, що в місті Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною, розмістяться 1,7 тис. американських десантників.

За інформацією видання The Wall Street Journal, НАТО створило повітряний міст для постачання зброї Україні. Повідомляється, що ЗСУ можуть отримати від США вертольоти російського виробництва, на яких літала афганська армія.

Також ЗМІ із посиланням на джерела пише про брак боєприпасів в українській армії, оскільки декілька складів боєприпасів в Україні були знищені внаслідок інцидентів, у яких Київ звинуватив Москву. Єдиний в Україні завод з виробництва боєприпасів знаходиться в Луганську, який контролюють проросійські бойовики ЛНР.

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Нагадаємо, 6 лютого військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США приземлилися в аеропорту Жешува. Загалом у Польщі розмістяться 1,7 тис. американських солдатів.

Джерела: «Інтерфакс», The Wall Street Journal