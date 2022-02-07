В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n166720-omikron-proty-delty-moz-porivnyalo-letalnist-kovid-shtamiv.html

Ракурс

Хвиля штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2 у середньому спричиняє дев’ять смертей на 1 тис. випадків захворювань, в той час як при хвилі штаму «Дельта» цей показник становив в середньому 13 смертей на 1 тис. інфікованих.

Про це сьогодні, 7 лютого, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко з посиланням на дані Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Водночас, згідно з даними CDC, «Омікрон» призводить до меншої кількості госпіталізацій, порівняно з «Дельтою»:

штам «Дельта» в середньому спричиняв 78 госпіталізацій на 1 тис. випадків;

штам «Омікрон» спричиняє 27 госпіталізацій на 1 тис. випадків.

Загалом у світі показник госпіталізацій під час хвилі «Омікрону» був на 25,9% нижчим, ніж під час хвилі «Дельти».

За словами Ляшка, в Україні на зменшення кількості госпіталізацій під час «Омікрону» також вплинула вакцинація.

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Завдяки вакцинації, при 40 тис. випадків на добу ми маємо не більше 4 тис. госпіталізованих, — наголосив Ляшко. — Тобто лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого.

Завантаженість ліжок з киснем в Україні наразі становить 40,9%. Пацієнтами, які потребують кисневої терапії, зайнята третина всіх ліжок з киснем.