Українські водії ігнорують штрафи з камер відеофіксації. Фото: polis.ua

https://racurs.ua/ua/n166719-vodiyi-ignoruut-shtrafy-z-kamer-videofiksaciyi-nazvano-sumu.html

Ракурс

Системи камер автоматичної фіксації у 2021 році зареєстрували 2,6 млн штрафів на загальну суму у понад 1 млрд грн.

Поліцейські відеокамери, що автоматичному режимі фіксують порушення ПДР, почали працювати в Києві та Київській області в червні 2020 року. За шість місяців водіям виписали 1,2 млн штрафів. Зараз порушення фіксуються вже 246 пристроями у 24 містах та 15 областях. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Зазначається, що українці не поспішають платити штрафи. Інформація щодо несплачених штрафів за порушення ПДР в Єдиному реєстрі боржників щороку збільшується. У 2021 році їх кількість зросла на 19% та становить 1 млн 327 тис. 440 штрафів.

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Нагадаємо, у грудні 2021 року комітет Верховної Ради України з правоохоронної діяльності підтримав законопроект № 5798 про запуск системи громадського контролю дорожнього руху. Закон дозволить поліції накладати штрафи за порушення ПДР на підставі відео в смартфоні. Українці зможуть фіксувати на свої смартфони порушення водіями правил дорожнього руху.