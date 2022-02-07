Украинские водители игнорируют штрафы с камер видеофиксации. Фото: polis.ua

https://racurs.ua/n166719-voditeli-ignoriruut-shtrafy-s-kamer-videofiksacii-nazvana-summa.html

Ракурс

Системы камер автоматической фиксации в 2021 году зарегистрировали 2,6 млн штрафов на общую сумму более 1 млрд грн.

Полицейские видеокамеры, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения ПДД, начали работать в Киеве и Киевской области в июне 2020 года. За шесть месяцев водителям выписали 1,2 млн штрафов. Сейчас нарушения фиксируются уже 246 устройствами в 24 городах и 15 областях. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот».

Отмечается, что украинцы не спешат платить штрафы. Информация о неуплаченных штрафах за нарушение ПДД в Едином реестре должников ежегодно увеличивается. В 2021 году их количество выросло на 19% и составляет 1 млн 327 тыс. 440 штрафов.

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Напомним, в декабре 2021 года комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 5798 о запуске системы общественного контроля дорожного движения. Закон позволит полиции налагать штрафы за нарушение ПДД на основании видео в смартфоне. Украинцы смогут фиксировать на свои смартфоны нарушения водителями правил дорожного движения.