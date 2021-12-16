Комитет Рады поддержал закон о плате очевидцам нарушения ПДД за фото и видео

Комитет Рады поддержал закон о плате очевидцам нарушения ПДД. Фото: cd.net

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Украинцы смогут снимать нарушения ПДД на телефоны и получать проценты со штрафов.

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 5798 о запуске системы общественного контроля дорожного движения. Закон позволит полиции налагать штрафы за нарушение ПДД на основании видео в смартфоне. Украинцы смогут фиксировать на свои смартфоны нарушения водителями правил дорожного движения. Правда, не все, а лишь особо опасные, которые приводят к многочисленным жертвам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В случае принятия этого проекта закона участники дорожного движения смогут фиксировать нарушения другими водителями на свои смартфоны и мгновенно присылать видеодоказательства этих нарушений в Нацполицию. Нарушитель ПДД будет получать на свой смартфон или по почте уведомление о нарушении правил дорожного движения и получит видео момента нарушения.

В МВД утверждают, что такое нововведение потребует минимальные затраты со стороны государства на обработку данных от системы. Систему можно запустить только за один день и охватить все дороги Украины.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины надеются, что законопроект № 5798, который предусматривает введение фиксации нарушений правил дорожного движения с мобильного телефона, позволит уменьшить их количество в несколько раз и увеличить скорость реагирования и наказания нарушителей.