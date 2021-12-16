Комітет Ради підтримав закон про плату очевидцям порушення ПДР за фото та відео. Фото: cd.net

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Українці зможуть знімати порушення ПДР на телефони і отримувати відсотки зі штрафів.

Комітет Верховної Ради України з правоохоронної діяльності підтримав законопроект № 5798 про запуск системи громадського контролю дорожнього руху. Закон дозволить поліції накладати штрафи за порушення ПДР на підставі відео в смартфоні. Українці зможуть фіксувати на свої смартфони порушення водіями правил дорожнього руху. Щоправда, не всі, а лише особливо небезпечних, які призводять до численних жертв. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У разі ухвалення цього проекту закону учасники дорожнього руху зможуть фіксувати порушення іншими водіями на свої смартфони та миттєво надсилати відеодокази цих порушень до Нацполіції. Порушник ПДР отримуватиме на свій смартфон або поштою повідомлення про порушення правил дорожнього руху та отримає відео моменту порушення.

У МВС стверджують, що таке нововведення потребує мінімальні витрати з боку держави на обробку даних від системи. Систему можна запустити лише за один день та охопити всі дороги України.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України сподіваються, що законопроект № 5798, який передбачає запровадження фіксації порушень правил дорожнього руху з мобільного телефону, дозволить зменшити їхню кількість та в кілька разів збільшити швидкість реагування та покарання порушників.