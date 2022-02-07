За «идею» и деньги агент боевиков чертила карты с позициями сил ООС (ФОТО)https://racurs.ua/n166718-za-ideu-i-dengi-agent-boevikov-chertila-karty-s-poziciyami-sil-oos-foto.htmlРакурс
В Донецкой области правоохранители разоблачили жительницу Волновахского района, которая передавала террористам из организации «ДНР» данные об украинских военных.
Имея образование картографа горной промышленности, она предоставила террористам детализированную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о технике, окопах, блиндажах, блокпостах, домах и укрытиях, которые используют украинские военные. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Завербовал ее в конце 2020 года знакомый, который перешел на сторону боевиков, сообщает пресс-служба СБУ.
Женщина согласилась выполнять преступные задания из-за идейных убеждений и материальной оплаты, — отмечают в спецслужбе.
Куратором злоумышленницы стал заместитель начальника отдела «контрразведки» террористов — предатель, бывший сотрудник одного из украинских силовых ведомств, с 2014 года находящийся в розыске за дезертирство.
Отмечается, что собранную информацию она посылала куратору по электронным каналам связи.
Задержали злоумышленницу на пункте пропуска «Новотроицкое» — она ехала к куратору за новыми инструкциями и деньгами, которые из-за конспирации отказывалась получать на банковскую карту.
Во время личного осмотра, обысков мест проживания злоумышленницы и тайника в нежилом помещении правоохранители изъяли:
- мобильные телефоны и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности;
- карты-схемы позиций украинских военных.
Задержанной сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. За это правонарушение ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Судом женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.