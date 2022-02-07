В Донецкой области разоблачили агента «спецслужб» террористов, фото: СБУ

https://racurs.ua/n166718-za-ideu-i-dengi-agent-boevikov-chertila-karty-s-poziciyami-sil-oos-foto.html

Ракурс

В Донецкой области правоохранители разоблачили жительницу Волновахского района, которая передавала террористам из организации «ДНР» данные об украинских военных.

Имея образование картографа горной промышленности, она предоставила террористам детализированную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о технике, окопах, блиндажах, блокпостах, домах и укрытиях, которые используют украинские военные. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Завербовал ее в конце 2020 года знакомый, который перешел на сторону боевиков, сообщает пресс-служба СБУ.

Женщина согласилась выполнять преступные задания из-за идейных убеждений и материальной оплаты, — отмечают в спецслужбе.

Куратором злоумышленницы стал заместитель начальника отдела «контрразведки» террористов — предатель, бывший сотрудник одного из украинских силовых ведомств, с 2014 года находящийся в розыске за дезертирство.

Отмечается, что собранную информацию она посылала куратору по электронным каналам связи.

Задержали злоумышленницу на пункте пропуска «Новотроицкое» — она ехала к куратору за новыми инструкциями и деньгами, которые из-за конспирации отказывалась получать на банковскую карту.

Во время личного осмотра, обысков мест проживания злоумышленницы и тайника в нежилом помещении правоохранители изъяли:

мобильные телефоны и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности;

карты-схемы позиций украинских военных.

Задержанной сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. За это правонарушение ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Судом женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

.