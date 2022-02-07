За «ідею» і гроші агент бойовиків креслила карти з позиціями сил ООС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n166718-za-ideu-i-groshi-agent-boyovykiv-kreslyla-karty-z-pozyciyamy-syl-oos-foto.htmlРакурс
На Донеччині правоохоронці викрили мешканку Волноваського району, яка передавала терористам з організації «ДНР» дані про українських військових.
Маючи освіту картографа гірничої промисловості, вона надала терористам деталізовану інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними умовними позначеннями про техніку, окопи, бліндажі, блокпости, будинки та укриття, які використовують українські військові. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Завербував її наприкінці 2020 року знайомий, який перейшов на бік бойовиків, повідомляє прес-служба СБУ.
Жінка погодилась виконувати злочинні завдання через ідейні переконання та матеріальну оплату, — зазначають у спецслужбі.
Куратором зловмисниці став заступник начальника відділу «контррозвідки» терористів — зрадник, колишній співробітник одного з українських силових відомств, який з 2014 року перебуває в розшуку за дезертирство.
Зазначається, що зібрану інформацію вона надсилала куратору електронними каналами зв’язку.
Затримали зловмисницю на пункті пропуску «Новотроїцьке» — вона їхала до куратора за новими інструкціями та грошима, які через конспірацію відмовлялась отримувати на банківську картку.
Під час особистого огляду, обшуків місць проживання зловмисниці та схованки у нежитловому приміщенні правоохоронці вилучили:
- мобільні телефони та ноутбук із доказами протиправної діяльності;
- карти-схеми позицій українських військових.
Затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу. За це правопорушення їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
Судом жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.