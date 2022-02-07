Репутація Зеленського залежить від конкурсу на главу САП. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n166717-ssha-rozkryly-vid-chogo-zalejyt-reputaciya-zelenskogo.html

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Репутація президента України Володимира Зеленського залежить від конкурсу на керівника САП.

Питання відбору очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підіймалося на найвищому рівні з українським урядом. Зеленський раніше обіцяв керівництву США вирішити це питання. Про це тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін заявила під час телевізійного шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

За її словами, є визначені кандидати, які вже готові до роботи, але відмовляються зібратися для кворуму й надіслати посадовцям повідомлення про кандидата. Повірена в справах США упевнена, що на ситуацію впливають певні особи, які не бажають призначення антикорупційного прокурора.

Квін наголосила, що учасники комісії повинні припинити слухати корумпованих осіб і довести процес відбору до кінця, оскільки це їхня репутація.

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Це репутація всіх, хто говорив, що вони виконають це завдання, — зазначила вона у відповідь на питання, чи репутація президента теж на кону.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року Офіс генерального прокурора розпочав спеціальну перевірку щодо кандидата на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрія Синюка. Він посів друге місце за результатами конкурсу, однак прокуратура намагається призначити його на посаду.