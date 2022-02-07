Репутация Зеленского зависит от конкурса на главу САП. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n166717-ssha-raskryli-ot-chego-zavisit-reputaciya-zelenskogo.html

Ракурс

Репутация президента Украины Владимира Зеленского зависит от конкурса на руководителя САП.

Вопрос отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры поднимался на самом высоком уровне с украинским правительством. Зеленский ранее обещал руководству США решить этот вопрос. Об этом временная поверенная в делах США Кристина Квин заявила во время телевизионного шоу «Свобода слова Савика Шустера».

По ее словам, есть определенные кандидаты, которые уже готовы к работе, но отказываются собраться для кворума и прислать должностным лицам сообщение о кандидате. Поверенная в делах США уверена, что на ситуацию влияют определенные лица, не желающие назначения антикоррупционного прокурора.

Квин отметила, что участники комиссии должны прекратить слушать коррумпированных лиц и довести процесс отбора до конца, поскольку это их репутация.

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Это репутация всех, кто говорил, что они выполнят это задание, — отметила она в ответ на вопрос, пребывает ли репутация президента также на кону.

Напомним, в конце декабря 2021 года Офис генерального прокурора начал специальную проверку в отношении кандидата на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрея Синюка. Он занял второе место по результатам конкурса, однако прокуратура пытается назначить его на должность.