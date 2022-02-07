Киев «оккупируют» иностранные делегации — Кулеба рассказал о новых визитах

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В Киев продолжают ехать мировые лидеры и топ-дипломаты. Визиты будут продолжаться и дальше — так пообещал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Центр сети мировой дипломатии в эти дни находится в Киеве. Это усиливает позицию Украины за столом переговоров, — сказал министр на брифинге.

По его словам, важной частью сдерживания России являются еженедельные поездки высоких иностранных делегаций. Это помогает удерживать ситуацию под контролем.

Например, 7 февраля в Украине будут одновременно находиться главы МИД четырех государств, в частности, начинается двухдневный визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Сегодня прилетели и главы МИД Австрии, Чехии и Словакии (Александер Шалленберг, Ян Липавский и Иван Корчок). Они посетят зону проведения операции Объединенных сил, а 8 февраля проведут переговоры с главой МИД Украины.

Во вторник, 8 февраля, в Киев прилетит президент Франции Эммануэль Макрон. Это первый такой визит лидера Франции за 24 года. С ним прилетит и коллега Кулебы Жан-Ив Ле Дриан.

Кроме того, на этой неделе спикер Рады Руслан Стефанчук встретится с эстонским коллегой, а премьер Денис Шмигаль проведет переговоры с литовским визави.

Перед визитом в Киев глава МИД Германии Бербок заявила, что во время своего второго визита в Украину в 2022 году она продолжит «дипломатические усилия по поводу взрывоопасной ситуации, сложившейся вокруг украинских границ».

В заявлении главы дипломатии Германии говорится:

Мы все понимаем, что поставлено на карту, когда наблюдаем за введением российских войск в пограничный район с Украиной, военными маневрами и другими угрожающими жестами и провокациями: на карту поставлен мир в Европе. Борьба за это со всей нашей силой и решительностью должна стоить всех усилий.

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Бербок была в Киеве 17 января. Ожидалось, что в этот раз она приедет в Украину и на Донбасс вместе со своим французским коллегой. Но одновременный приезд в Украину министров не сложился в связи с срочным вояжем Макрона в Москву и Киев, куда отправился и глава его МИД.

Сначала планировалось, что Бербок и ее французский коллега Ле Дриан приедут в Украину одновременно на 7−8 февраля.