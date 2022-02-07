С 1 мая газ в Украине будут учитываться в единицах энергии

https://racurs.ua/n166715-ukraina-perehodit-na-uchet-gaza-v-kilovatt-chasah-chto-eto-budet-oznachat.html

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Украина в мае 2022 года переходит на учет газа в единицах энергии.

Согласно принятому Верховной Радой законопроекту № 2553, прием-передача природного газа будет осуществляться не в кубических метрах, а в киловатт-часах. Об этом сообщает пресс-служба Оператора газотранспортной системы Украины.

Основное направление использования природного газа — это топливо, — отмечает начальник управления метрологии и газоизмерения компании Николай Болховитин. — Учет газа в объемных единицах не позволяет каждому потребителю платить за то, что ему нужно. А нужны ему не непосредственно объемные единицы, а энергия, которую он может использовать.

В компании отмечают, что предусмотренные законопроектом № 2553 изменения будут означать:

потребителям платить нужно будет за объем полученной энергии, а не за объем переданного газа (энергетическая ценность природного газа разная в зависимости от региона, времени и источников поступления «голубого топлива», поэтому постоянно меняется);

унификацию единиц измерения для разных видов энергии (например газа и электроэнергии), что позволит потребителям делать рациональный выбор между разными источниками получения энергии;

дальнейшую интеграцию Украины в Европейский рынок газа и упрощение бизнес-процессов для заказчиков услуг транспортировки — покупка газа в Европе, его дальнейшая транспортировка, распределение и поставка будет осуществляться в одинаковых единицах.

Отмечается, что в странах ЕС учет газа осуществляется с использованием стандартных счетчиков газа, которые считают объем газа в кубических метрах, после чего этот показатель перемножается на температуру сгорания и получается окончательный показатель в единицах энергии.

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По словам Болховитина, в связи с этим нововведением цена газа для регионов, где поступает газ с большей температурой сгорания, не изменится. В то же время в регионе, который получает газ с меньшей температурой сгорания, потребители будут платить меньше при тех же объемах потребленного газа.

В компании подчеркивают, что поддерживают этот законопроект, и будут полностью готовы с 1 мая перейти на новые правила учета природного газа.