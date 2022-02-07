З 1 травня газ в Україні обліковуватимуть в одиницях енергії

https://racurs.ua/ua/n166715-ukrayina-perehodyt-na-oblik-gazu-u-kilovat-godynah-scho-ce-oznachatyme.html

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Україна у травні 2022 року переходить на облік газу в одиницях енергії.

Згідно з ухваленим Верховною Радою законопроектом № 2553 приймання-передача природного газу здійснюватиметься не у кубічних метрах, а в кіловат-годинах. Про це повідомляє прес-служба Оператора газотранспортної системи (ГТС) України.

Основний напрямок використання природного газу — це паливо, — наголошує начальник управління метрології та газовимірювання компанії Микола Болховітін. — Облік газу в об'ємних одиницях не дає можливості кожному споживачу платити за те, що йому потрібно. А потрібно йому не безпосередньо об'ємні одиниці, а енергія, яку він безпосередньо може використати.

У компанії зазначають, що передбачені законопроектом № 2553 зміни означатимуть:

споживачам платити потрібно буде за обсяг отриманої енергії, а не за обсяг переданого газу (енергетична цінність природного газу різна залежно від регіону, часу та джерел надходження «блакитного палива», а тому постійно змінюється);

уніфікацію одиниць вимірювання для різних видів енергії (наприклад газу та електроенергії), що дасть змогу споживачам робити раціональний вибір між різними джерелами отримання енергії;

подальшу інтеграцію України до Європейського ринку газу та спрощення бізнес-процесів для замовників послуг транспортування — купівля газу в Європі, його подальше транспортування, розподіл та постачання здійснюватиметься в однакових одиницях.

Зазначається, що в країнах ЄС облік газу здійснюється з використанням стандартних лічильників газу, які рахують об'єм газу в кубічних метрах, після чого цей показник перемножується на температуру згорання й отримується остаточний показник в одиницях енергії.

За словами Болховітіна, у зв’язку з цим нововведенням ціна газу для регіонів, де подається газ з більшою температурою згоряння, не зміниться. Водночас у тому регіоні, який отримує газ з меншою температурою згоряння, споживачі платитимуть менше при тих самих обсягах спожитого газу.

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У компанії наголошують, що підтримують цей законопроект і будуть повністю готові з 1 травня перейти на нові правила обліку природного газу.