Нейромережу навчили продавати алкоголь у Великій Британії. Фото: YOTI

https://racurs.ua/ua/n166714-neyromereju-navchyly-vgaduvaty-vik-pokupciv-alkogolu-u-velykiy-brytaniyi.html

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Алкоголь у супермаркетах Великої Британії продаватимуть за допомогою новітніх технологій.

Нейромережа допоможе визначити вік покупця при купівлі алкоголю. Це дозволить не просити паспорт у кожного клієнта. У деяких мережах супермаркетів вже працюють системи «розумних» відеокамер, що визначають занадто юних покупців спиртного. Нейромережа працюватиме на базі даних анонімних осіб. Про це повідомляє BBC.

Якщо штучний інтелект вважатиме, що покупець спиртного молодше 25 років, то йому доведеться пред’явити посвідчення особи співробітнику магазину. Зараз система перевіряє клієнтів лише за їх згодою, бо знаходиться на стадії тестування.

Алгоритм протестували вже на понад 125 тис. осіб у віці від шести до 60 років. У середньому нейромережа вгадувала вік з точністю до 2,2 року — похибка досягала 1,5 років серед 16−20-річних. У Великій Британії продаж алкоголю заборонений особам молодше 18 років.

«Розумні» камери вже з’явилися в мережах Asda, Co-op, Morrisons і Aldi. Впровадження цього проекту підтримує британське МВС.

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Нагадаємо, суперпотужна нейромережа в Китаї здатна виконувати завдання з обробки і генерації природної мови, імітації тексту, розпізнавання зображень і створення фотореалістичних картин за словесним описом.

Джерело: BBC