Нейромережа навчилася розпізнавати мертві клітини швидше за людину

Нейромережа. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166631-neyromereja-navchylasya-rozpiznavaty-mertvi-klityny-shvydshe-za-ludynu.html

Ракурс

Штучний інтелект, який навчили шукати мертві клітини мозку, створили американські вчені.

Зазначається, що для діагностики нейродегенеративних захворювань дуже важливо швидко знаходити мертві клітини мозку. Про це повідомляє The Conversation.

Новий штучний інтелект BO-CNN навчився маркувати та розпізнавати мертві нейрони швидше за професійного лікаря приблизно в сто разів. Мертві клітини мають характерний згорнутий вигляд, який відносно легко розпізнати й знайти, але для подібних цілей доводиться наймати команду стажистів, які під мікроскопом переглядають тисячі зображень.

Більшість методів візуалізації дозволяють виявити лише пізні стадії загибелі клітин. Щоб знаходити нейрони швидше та якісніше, фахівці розробили нейромережу BO-CNN, яка змогла маркувати живі та мертві клітини. ШІ також виявився здатним виділяти особливості, що відрізняють живі клітини від мертвих, які не так очевидні для людського ока.

BO-CNN підвищує відтворюваність і швидкість досліджень і може допомогти вченим виявляти нові явища в зображеннях, які інакше вони не змогли легко розпізнати, — підсумували вчені.











Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що суперпотужну нейромережу створили в Китаї — за своїми параметрами вона значно перевершує найпотужніший генеративний штучний інтелект — GPT-3.

Джерело: The Conversation