Нейросеть научилась распознавать мертвые клетки быстрее человека

Нейросеть. Фото: istock

https://racurs.ua/n166631-neyroset-nauchilas-raspoznavat-mertvye-kletki-bystree-cheloveka.html

Ракурс

Искусственный интеллект, который обучили искать мертвые клетки мозга, создали американские ученые.

Отмечается, что для диагностики нейродегенеративных заболеваний крайне важно быстро находить мертвые клетки мозга. Об этом сообщает The Conversation.

Новый искусственный интеллект BO-CNN научился маркировать и распознавать мертвые нейроны быстрее профессионального врача приблизительно в сто раз. Мертвые клетки имеют характерный свернутый вид, который относительно легко распознать и найти, но для подобных целей приходится нанимать команду стажеров, под микроскопом просматривают тысячи изображений.

Большинство методов визуализации позволяют обнаружить только поздние стадии гибели клеток. Чтобы находить нейроны быстрее и качественнее, специалисты разработали нейросеть BO-CNN, которая смогла маркировать живые и мертвые клетки. ИИ также оказался способным выделять особенности, отличающие живые клетки от мертвых, которые не так очевидны для человеческого глаза.

BO-CNN повышает воспроизводимость и скорость исследований и может помочь ученым обнаруживать новые явления в изображениях, которые иначе они не смогли бы легко распознать, — подытожили ученые.











Напомним, ранее мы сообщали, что супермощную нейросеть создали в Китае — по своим параметрам она значительно превосходит самый мощный существующий генеративный искусственный интеллект — GPT-3.

Источник: The Conversation