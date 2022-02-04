Цена на нефть обновила максимум с 2014 года. Фото: УНН

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Ракурс

Цена нефти взлетела до максимума за последние восемь лет — цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 1%.

Таким образом баррель этой нефти стоит 92,09 долл. В последний раз фьючерсы на нефть поднимались выше отметки 92 долл. за баррель 7 октября 2014 года. Тогда она стоила 95, 54 долл. Об этом сообщает издание Investing.

Отмечается, что за год нефть подорожала практически в полтора раза. Цена изменилась с 58,67 долл. по состоянию на 3 февраля 2021 до 89,38 долл. по состоянию на 1 февраля 2022 года.

Напомним, из-за риска перебоев поставок с Ближнего Востока в январе 2021 года цены на нефть обновили максимумы с 2014 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent составила 88,36 долл. за баррель, что на 0,85 долл. (0,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Источник: Investing