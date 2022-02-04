Ціна на нафту оновила максимум з 2014 року. Фото: УНН

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Ціна нафти злетіла до максимуму за останні вісім років — ціна квітневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на Лондонській біржі ICE зросла на 1%.

Таким чином барель цієї нафти коштує 92,09 дол. Востаннє ф’ючерси на нафту підіймалися вище позначки 92 дол. за барель 7 жовтня 2014 року. Тоді вона коштувала 95, 54 дол. Про це повідомляє видання Investing.

Зазначається, що за рік нафта подорожчала практично в півтора рази. Ціна змінилася з 58,67 дол. станом на 3 лютого 2021 до 89,38 дол. станом на 1 лютого 2022 року.

Нагадаємо, через ризик перебоїв постачання з Близького Сходу у січні 2021 року ціни на нафту оновили максимуми з 2014 року. Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent склала 88,36 дол. за барель, що на 0,85 дол. (0,97%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Джерело: Investing