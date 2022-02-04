Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Опади. Карта: Gismeteo

-10° морозу і снігопади — негода знову вируватиме в Україні (КАРТА)

4 лют 2022, 16:21
999

Погода в Україні 5 лютого переважатиме похмура та морозна, очікується мокрий сніг на заході та півночі й помірні опади в інших регіонах. Найхолодніше буде на сході України — там температура сягатиме −10° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Опади. Карта: Gismeteo

Температура. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 5 лютого буде похмурою, йтиме помірний сніг. Вночі температура повітря впаде до −8°, а вдень повітря сягатиме +2°.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде морозною і сонячною, без опадів. Градуси опустяться до −10° вночі і вдень сягнуть −5° морозу вдень.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра — мінливо сонячна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −1° морозу, а вдень обіцяють +5°.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові у суботу будуть сніжними — очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −1 до +1° тепла, а вдень обіцяють +4°.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 5 лютого прогнозується неспокійна — можлива незначна магнітна буря.






Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів