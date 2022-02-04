Опади. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n166629-10-morozu-i-snigopady-negoda-znovu-vyruvatyme-v-ukrayini-karta.html

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Погода в Україні 5 лютого переважатиме похмура та морозна, очікується мокрий сніг на заході та півночі й помірні опади в інших регіонах. Найхолодніше буде на сході України — там температура сягатиме −10° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 5 лютого буде похмурою, йтиме помірний сніг. Вночі температура повітря впаде до −8°, а вдень повітря сягатиме +2°.

Погода в Харкові буде морозною і сонячною, без опадів. Градуси опустяться до −10° вночі і вдень сягнуть −5° морозу вдень.

Погода в Одесі завтра — мінливо сонячна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −1° морозу, а вдень обіцяють +5°.

Погодні умови у Львові у суботу будуть сніжними — очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −1 до +1° тепла, а вдень обіцяють +4°.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 лютого прогнозується неспокійна — можлива незначна магнітна буря.

Джерело: Gismeteo