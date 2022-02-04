https://racurs.ua/n166629-10-moroza-i-snegopady-nepogoda-snova-budet-bushevat-v-ukraine-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 5 февраля будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается мокрый снег на западе и севере, а также умеренные осадки в других регионах. Холоднее всего будет на востоке Украины — там температура будет достигать —10° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 5 февраля будет пасмурной, пойдет умеренный снег. Ночью температура воздуха упадет до −8°, а днем воздух будет достигать +2°.

Погода в Харькове будет морозной и солнечной, без осадков. Градусы опустятся до −10° ночью и днем достигнут −5° мороза днем.

Погода в Одессе завтра — переменчиво солнечная. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −1° мороза, а днем — +5°.

Погодные условия в Львове в субботу будут снежными — ожидается мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут от −1 до +1° тепла, а днем обещают +4°.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 февраля прогнозируется беспокойная — возможна незначительная магнитная буря.

Источник: Gismeteo