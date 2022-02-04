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Ракурс

-10° мороза и снегопады — непогода снова будет бушевать в Украине (КАРТА)

4 фев 2022, 16:21
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Погода в Украине 5 февраля будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается мокрый снег на западе и севере, а также умеренные осадки в других регионах. Холоднее всего будет на востоке Украины — там температура будет достигать —10° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки. Карта: Gismeteo

Температура. Карта: GismeteoПогода в Киеве 5 февраля будет пасмурной, пойдет умеренный снег. Ночью температура воздуха упадет до −8°, а днем воздух будет достигать +2°.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет морозной и солнечной, без осадков. Градусы опустятся до −10° ночью и днем достигнут −5° мороза днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра — переменчиво солнечная. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −1° мороза, а днем — +5°.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия в Львове в субботу будут снежными — ожидается мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут от −1 до +1° тепла, а днем обещают +4°.






Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 5 февраля прогнозируется беспокойная — возможна незначительная магнитная буря.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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