Спад захворюваності на коронавірус в Україні. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n166713-pochatok-spadu-zahvoruvanosti-na-koronavirus-sprognozuvaly-v-moz-video.html

Ракурс

Ситуація з поширенням ковіду може стабілізуватися вже в наступному місяці.

Однак у лютому варто очікувати стрибок захворюваності — до 60 тис. нових заражень за добу. Про це 7 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу, який МОЗ транслювало в Facebook.

За словами міністра, захворювання на ковід в Україні зростає четвертий тиждень поспіль, а на п’ятому тижні очікується різкий стрибок хвороби. У найближчі два тижні добовий приріст може зрости до 60 тис. хворих.

У МОЗ прогнозують, що вже з березня 2022 року ситуація з хворобою може почати стабілізуватись, а кількість COVID-хворих почне знижуватися.

.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні зафіксували 23 тис. 378 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Інфікувалися 2 тис. 242 дитини та 394 медпрацівники.