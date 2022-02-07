В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n166698-koronavirus-za-dobu-vyyavyly-u-ponad-2-2-tys-ditey-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 6 лютого, зафіксовано ще 23 тис. 378 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових випадків захворювання — 2 тис. 242 дитини та 394 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Госпіталізували за добу 2 тис. 699 осіб, одужали — 5 тис. 24 пацієнти. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 115 осіб.

За добу здійснено 74 тис. 83 тестування на коронавірус.

Щеплення від коронавірусу 6 лютого отримали 18 тис. 626 осіб. З них:

першу дозу отримали 5 тис. 741 людина;

другу дозу отримали 8 тис. 28 людей;

додаткову дозу отримали 86 людей;

бустерну дозу отримали 4 тис. 771 людина.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

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