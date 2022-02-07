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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус за добу виявили у понад 2,2 тис. дітей (ІНФОГРАФІКА)

7 лют 2022, 08:49
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 6 лютого, зафіксовано ще 23 тис. 378 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових випадків захворювання — 2 тис. 242 дитини та 394 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Госпіталізували за добу 2 тис. 699 осіб, одужали — 5 тис. 24 пацієнти. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 115 осіб.

За добу здійснено 74 тис. 83 тестування на коронавірус.

Щеплення від коронавірусу 6 лютого отримали 18 тис. 626 осіб. З них:

  • першу дозу отримали 5 тис. 741 людина;
  • другу дозу отримали 8 тис. 28 людей;
  • додаткову дозу отримали 86 людей;
  • бустерну дозу отримали 4 тис. 771 людина.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:


.

  • захворіли 4 млн 307 тис. 437 осіб;
  • одужали 3 млн 681 тис. 92 особи;
  • померли 101 тис. 392 хворих;
  • щеплено 15 млн 458 тис. 482 особи (з них першу дозу отримали 15 млн 458 тис. 480 людей, дві дози — 14 млн 780 тис. 566 людей, додаткову дозу — 20 тис. 332 людини, бустерну дозу — 459 тис. 230 людей).

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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