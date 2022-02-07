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В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус за добу виявили у понад 2,2 тис. дітей (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n166698-koronavirus-za-dobu-vyyavyly-u-ponad-2-2-tys-ditey-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.
За минулу добу, 6 лютого, зафіксовано ще 23 тис. 378 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед нових випадків захворювання — 2 тис. 242 дитини та 394 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Госпіталізували за добу 2 тис. 699 осіб, одужали — 5 тис. 24 пацієнти. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 115 осіб.
За добу здійснено 74 тис. 83 тестування на коронавірус.
Щеплення від коронавірусу 6 лютого отримали 18 тис. 626 осіб. З них:
- першу дозу отримали 5 тис. 741 людина;
- другу дозу отримали 8 тис. 28 людей;
- додаткову дозу отримали 86 людей;
- бустерну дозу отримали 4 тис. 771 людина.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
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- захворіли 4 млн 307 тис. 437 осіб;
- одужали 3 млн 681 тис. 92 особи;
- померли 101 тис. 392 хворих;
- щеплено 15 млн 458 тис. 482 особи (з них першу дозу отримали 15 млн 458 тис. 480 людей, дві дози — 14 млн 780 тис. 566 людей, додаткову дозу — 20 тис. 332 людини, бустерну дозу — 459 тис. 230 людей).