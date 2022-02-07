Новий спосіб зараження клітин бактеріями виявили учені

Учені встановили новий спосіб зараження клітин бактеріями

https://racurs.ua/ua/n166697-novyy-sposib-zarajennya-klityn-bakteriyamy-vyyavyly-ucheni.html

Ракурс

Новий спосіб, з допомогою якого бактерії вторгаються у клітини живого організму виявили учені з Університету Сан-Дієго (США).

Відкриття було зроблене в межах одного з досліджень, в ході якого учені зафіксували, як новий вид бактерій Bordetella atropi вторгається у свого господаря — круглого хробака. Про це повідомляє видання Phys.org.

Bordetella atropi названа на честь грецької долі Атропос, відповідальної за перерізання ниток життя.

І ця назва цілком виправдана, оскільки бактерія (під час процесу зараження господаря — ред.) змінює свою форму, перетворюючись на довгу нитку, виростаючи в 100 разів більше звичайного розміру однієї бактерії за 30 годин без поділу, — наголошується в статті.

Дослідивши гени Bordetella atropi, учені виявили, що це інвазивне ниткоподібне розмноження спирається на ті ж гени та молекули, які використовують інші бактерії, коли вони перебувають в багатому на поживні речовини середовищі.

Однак інші бактерії використовують цей шлях тільки для створення ледь помітних великих клітин, у той час як бактерія Bordetella atropi зростає безперервно.

Зазначається, що процес перетворення бактерій у нитки був відомий і раніше, він має назву філаментація. Бактерії використовують його як реакцію на небезпечне середовище чи пошкодження їхньої ДНК.

Це дозволяє їм продовжувати зростати в розмірах, але відкладати поділ на нові бактеріальні клітини, доки вони не виправлять пошкодження, спричинені стресом.

Проте у випадку Bordetella atropi дослідники вперше спостерігали філаментацію як спосіб розповсюдження від клітини до клітини живого організму з іншою метою, ніж реакція на стрес.

Учені вважають, що Bordetella atropi вторгається в клітини господаря, виявляє це багате середовище і запускає філаментацію, щоб швидко заразити більше клітин та отримати доступ до додаткових поживних речовин для свого зростання.

Ми побачили те, чого ніхто раніше не бачив, — наголошують дослідники.

Хоча ні бактерії, ні круглі черв’яки, які вивчалися в цьому дослідженні, не заражають людей, не виключено, що такий механізм поширення може використовуватись і людськими патогенами, наголошують учені.

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Крім того, процес філаментації, що викликається поживними речовинами, може використовуватись іншими бактеріями для формування біоплівок, які можуть покривати трубки катетерів і призводити до ускладнень у пацієнтів, — зазначається в статті.

Джерело: Phys.org