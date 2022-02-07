Новый способ заражения клеток бактериями обнаружили ученые

Ученые установили новый способ заражения клеток бактериями

https://racurs.ua/n166697-novyy-sposob-zarajeniya-kletok-bakteriyami-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Новый способ, с помощью которого бактерии вторгаются в клетки живого организма, обнаружили ученые из Университета Сан-Диего (США).

Открытие было сделано в рамках одного из исследований, в ходе которого ученые зафиксировали, как новый вид бактерий Bordetella atropi вторгается в своего хозяина — круглого червя. Об этом сообщает издание Phys.org.

Bordetella atropi названа в честь греческой судьбы Атропос, ответственной за перерезание нитей жизни.

И это название вполне оправдано, поскольку бактерия (во время процесса заражения хозяина — ред.) меняет свою форму, превращаясь в длинную нить, вырастая в 100 раз больше обычного размера одной бактерии за 30 часов без разделения, — подчеркивается в статье.

Исследовав гены Bordetella atropi, ученые обнаружили, что это инвазивное нитевидное размножение опирается на те же гены и молекулы, которые используют другие бактерии, когда они находятся в богатой питательными веществами среде.

Однако другие бактерии используют этот путь только для создания едва заметных крупных клеток, в то время как бактерия Bordetella atropi растет непрерывно.

Отмечается, что процесс превращения бактерий в нити был известен и раньше, он называется филаментацией. Бактерии используют его как реакцию на опасную среду или повреждение их ДНК.

Это позволяет им продолжать расти в размерах, но откладывать деление на новые бактериальные клетки, пока они не исправят повреждения, вызванные стрессом.

Однако в случае Bordetella atropi исследователи впервые наблюдали филаментацию как способ распространения от клетки к клетке живого организма в других целях, чем реакция на стресс.

Ученые считают, что Bordetella atropi вторгается в клетки хозяина, обнаруживает богатую среду и запускает филаментацию, чтобы быстро заразить больше клеток и получить доступ к дополнительным питательным веществам для своего роста.

Мы увидели то, чего никто раньше не видел, — подчеркивают исследователи.

Хотя ни бактерии, ни круглые черви, изучавшиеся в этом исследовании, не заражают людей, не исключено, что такой механизм распространения может использоваться и человеческими патогенами, подчеркивают ученые.

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Кроме того, процесс филаментации, вызываемый питательными веществами, может использоваться другими бактериями для формирования биопленок, которые могут покрывать трубки катетеров и приводить к осложнениям у пациентов, — отмечается в статье.

Источник: Phys.org