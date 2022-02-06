Кремль не позволил оппозиционному орангутангу стать талисманом сибирского города

У Путина приняли меры, чтобы не дать орангутангу стать символом Новосибирска, фото: likeness.ru

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В России мэрия Новосибирска досрочно остановила электронное голосование по выбору новогоднего талисмана города, в ходе которого «оппозиционный» орангутанг начал набирать больше голосов, чем «прокремлевский» медведь.

В результате судьбой талисмана города серьезно прониклись в администрации президента РФ Владимира Путина и в мэрию Новосибирска поступила настоятельная просьба не допустить, чтобы орангутанг победил, сообщает издание «Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники.

Новосибирск получил статус «Новогодней столицы России» в 2022 году, в связи с чем муниципальный зоопарк предложил выбрать талисманом одно из своих животных:

манула Айшу;

орангутанга Бату;

амурского тигра Макса;

снежного барса Саяна;

белого медведя Шилку.

На старте опроса побеждал манул Айша. Однако после того, как местные оппозиционные политики призвали голосовать за орангутанга Бату, он вырвался вперед. После этого состоялась первая попытка организовать голосование за «правильного» кандидата — за ночь на 4 февраля Шилка неожиданно получила более тысячи голосов.

Тем не менее, орангутанг быстро вернулся на лидерскую позицию.

Еще 5 февраля он уверенно побеждал, набирая более 50% голосов. Но с утра 6 февраля снежный барс Саян получил десятки тысяч голосов, причем данные метрики показывали менее 2 тыс. уникальных посетителей за этот период на сайте, где проходило голосование.

В конце концов, электронное голосование, которое должно было завершиться 7 февраля, решили досрочно остановить. Руководство зоопарка на своем сайте сегодня, 6 февраля, опубликовало сообщение, в котором заявило, что попросило мэрию остановить голосование, назвав его «фарсом» с «политической окраской», которую «организовали люди».

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По письму из зоопарка, якобы по причине иностранного вмешательства (не шутка), мэрия Новосибирска остановила голосование досрочно. Всегда знал, что городом управляет зоопарк, но раньше они этого хотя бы стеснялись, — прокомментировал ситуацию на своей странице в Твиттере депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко.

Источник: «Тайга.инфо»