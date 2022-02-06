Кремль не дозволив «опозиційному» орангутангу стати талісманом сибірського міста

У Путіна вжили заходів, щоб не дати орангутангу стати символом Новосибірська, фото: likeness.ru

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У Росії мерія Новосибірська достроково зупинила електронне голосування на вибір новорічного талісмана міста, в ході якого «опозиційний» орангутанг почав набирати більше голосів, ніж «прокремлівський» ведмідь.

В результаті долею талісмана міста серйозно перейнялися в адміністрації президента РФ Володимира Путіна й у мерію Новосибірська надійшло настійне прохання не допустити, щоб орангутанг переміг, повідомляє видання «Тайга.інфо» з посиланням на власні джерела.

Новосибірськ отримав статус «Новорічної столиці Росії» у 2022 році, у зв’язку з чим муніципальний зоопарк запропонував обрати талісманом одну зі своїх тварин:

манула Айшу;

орангутанга Бату;

амурського тигра Макса;

сніжного барса Саяна;

білого ведмедя Шилку.

На старті опитування перемагав манул Айша. Проте після того, як місцеві опозиційні політики закликали голосувати за орангутанга Бату, той вирвався вперед. Після цього відбулася перша спроба організувати голосування за «правильного» кандидата — за ніч на 4 лютого Шилка несподівано отримала понад тисячу голосів.

Проте орангутанг швидко повернувся на лідерську позицію.

Ще 5 лютого він впевнено перемагав, набираючи понад 50% голосів. Але з ранку 6 лютого сніговий барс Саян отримав десятки тисяч голосів, причому дані метрики показували менше 2 тис. унікальних відвідувачів за цей період на сайті, де відбувалося голосування.

Зрештою електронне голосування, яке мало завершитися 7 лютого, вирішили достроково зупинити. Керівництво зоопарку на своєму сайті сьогодні, 6 лютого, опублікувало повідомлення, в кому заявило, що попросило мерію зупинити голосування, назвавши його «фарсом» із «політичним забарвленням», який «організували люди».

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За листом із зоопарку, нібито через іноземне втручання (не жарт), мерія Новосибірська зупинила голосування достроково. Завжди знав, що містом керує зоопарк, але раніше вони цього хоч би соромилися, — прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Твіттері депутат міськради Новосибірська Сергій Бойко.

Джерело: «Тайга.інфо»